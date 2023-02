Kaum abgestellt, schon abgebrannt: Am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr ist in Grünstadt ein Kleintransporter in Brand geraten. Kurz nachdem der Wagen in der Richard-Wagner-Straße geparkt worden war, fing es im Motorraum an zu qualmen. Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen stand die Front des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Die Gasflasche, die sich auf der Ladefläche befand, konnte von der Feuerwehr rechtzeitig geborgen werden. Auch verhinderten die Einsatzkräfte die Ausbreitung der Flammen. Ein Gebäude- oder Personenschaden ist nicht entstanden. Bei der Ursache des Bandes dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln.