Seit Sommer 2019 hat der Ortsgemeinderat Biedesheim immer wieder die Umgestaltung des maroden Spielplatzes am Bangert zu einem Mehrgenerationenareal auf dem Tapet. Bei der Sitzung am Donnerstag wurden die Arbeiten vergeben.Den Zuschlag erhielt die Firma J&T Offenloch aus Mannheim, die das günstigste von drei Angeboten eingereicht hat. Sie will für die Arbeiten 37.864 Euro haben. Mitbewerber hatten Offerten für 65.249 und 71.470 Euro abgegeben. Im Mai 2019 hatte der Diplom-Ingenieur Hans-Jürgen Wolf vom gleichnamigen Kaiserslauterer Planungsbüro seinen Entwurf dafür vorgelegt. Es sollen Spielgeräte erneuert und anders angeordnet werden, Sitzbänke an schattigen Plätzen entstehen und im nordöstlichen Teil des Geländes eine begrünte Pergola. Auch ein „Dschungel“ für Kleinkinder mit Natursteinsetzlingen zum Klettern sowie Höhlen und Tunnel aus Weidenruten sollen gebaut werden. Wolf hat die Gesamtkosten des Projektes auf rund 53.000 Euro geschätzt. Circa 65 Prozent Fördermittel aus dem Dorferneuerungstopf sind dafür zugesagt worden. Es ist vorgesehen, den Eigenanteil der Ortsgemeinde durch ehrenamtliche Arbeitsstunden zu reduzieren.abf