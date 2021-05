Sie hilft, berät und hört zu: Seit diesem Jahr hat der Donnersbergkreis mit Eva Müller eine Gemeindeschwester plus. Sie unterstützt alte Menschen, die noch allein daheim wohnen und nicht pflegebedürftig sind. Der Erstkontakt ist dabei oft nicht einfach.

Bei hochbetagten Männern und Frauen, die allein leben, sei das Risiko zu vereinsamen sehr groß, sagt Judith Mattern-Denzer, die bei der Kreisverwaltung verantwortlich zeichnet für das Projekt Gemeindeschwester plus. „Deshalb brauchen wir eine Fachkraft wie Frau Müller unbedingt.“ Sie greife Menschen der Generation Ü80 unter die Arme, die noch relativ selbstständig, aber doch hier und da unsicher sind. Müller sagt: „Ich kann Wege aufzeigen, was in diesem oder jenem Fall zu tun ist. Die Entscheidung trifft aber letztlich der Betroffene selbst.“ Wenn zum Beispiel jemand über Schwindel klagt, nenne sie mögliche Ursachen. Liegt die Gleichgewichtsstörung daran, dass zu wenig getrunken wird, macht die Gemeindeschwester plus Vorschläge, wie man sich im Alltag überlisten kann und mehr Flüssigkeit aufnimmt.

Sehr wichtig seien Gespräche, auch ohne konkrete Anlässe. „Wer regelmäßig mit anderen im Austausch ist, kann länger in seinen eigenen vier Wänden bleiben“, so Mattern-Denzer. Mitunter wird Müller am Telefon erzählt, dass jetzt gerade der Hund geschoren wurde und der Ehemann nun schon seit fünf Jahren tot ist. Sie erlebt, dass „mancher einfach lossprudelt, bis hin zu Erinnerungen aus der Kindheit“. Einige Unterhaltungen bedürfen einer Fortführung. In den ersten sieben Monaten ihrer Tätigkeit hat Müller bereits mehr als 60 Kontakte aufgebaut.

Präventive Hausbesuche wichtig

„Das Herzstück meiner Arbeit sind präventive Hausbesuche“, erklärt die gebürtige Alsenzerin. Geredet werde über die Bedeutung von Patientenverfügungen und Testamenten sowie über die richtige Anwendung der Notfalldose – ein Behälter, der Rettungskräften wichtige Informationen über Gesundheitszustand, Operationen und tägliche Medikamenteneinnahme des Besitzers liefert. Müller rät den Senioren auch, stets eine gepackte Klinik-Tasche griffbereit zu haben. Themen seien außerdem die Ernährung und Beseitigung von Stolperfallen in der Wohnung. Sturzprophylaxe ist der Fachfrau ein großes Anliegen. „Die Operation eines Oberschenkelhalsbruches kostet rund 7000 Euro. Hinzu kommen etwa 5000 Euro für die Reha. Auch werden 30 Prozent der Betroffenen anschließend pflegebedürftig“, weiß Müller. Nach einer Fortbildung zur Bewegungsbegleiterin möchte sie mit betagten Menschen, die keinen Sport machen, am Aufbau und der Kräftigung ihrer Muskulatur arbeiten.

Die bedürftigen Über-Achtzigjährigen zu finden, ist gar nicht so einfach. Zu Beginn ihrer Amtszeit ist die Kranken- und Gesundheitspflegerin zu Veranstaltungen gegangen, die vor allem für ältere Mitbürger angeboten werden, wie Kirchencafés und Gemeindeabende. Vielfach hätten die Leute abgewinkt und gesagt, sie bräuchten ihre Dienste nicht. „Hilfe anzunehmen, fällt vielen Menschen nicht leicht“, erläutert Müller. Vor allem an Männer heranzukommen, sei eine Herausforderung. „Die sind selten beim Seniorennachmittag“, weiß die 55-Jährige, die deshalb auch bei speziellen Herrentreffen vorbeischaut, etwa bei einem Kartenspiel-Stammtisch oder bei den Trimm-Dich-Brüdern in Obermoschel. Müller fragt zudem in Krankenhäusern und bei Ortsbürgermeistern, wo Leute leben, die eventuell Unterstützung benötigen. Da diese Besuche während der Coronakrise sehr eingeschränkt waren und teilweise noch sind, hat die Gemeindeschwester plus selbstgenähte Masken und Rätselhefte als „Türöffner“ benutzt. Die Leute konnten sich diese Dinge bei ihr in der Kreisverwaltung oder beim DRK Rockenhausen abholen, sodass man bei der Gelegenheit eventuell ins Gespräch kam.

Leider meldeten sich Kreisbewohner häufig erst zu einem Zeitpunkt, zu dem sie eigentlich schon Pflege benötigten, so Müller. Dann könne sie kaum noch helfen. „Ich unterstütze sie nur noch beim Ausfüllen des Antragsformulars für den Pflegegrad“, sagt die 55-Jährige, die auch mit den zwei Pflegestützpunkten in Kirchheimbolanden und Rockenhausen im Austausch steht.

Zur Sache: Gemeindeschwester plus

Das Landesprojekt Gemeindeschwester plus startete am 1. Juli 2015 für Menschen über 80, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber von kostenlosen präventiven und gesundheitsfördernden Beratungen sowie Unterstützung im Alltag profitieren. Dabei geht’s etwa um Fragen zur sozialen Situation, zur barrierefreien Wohnung, zu Hauswirtschaft und Mobilität. An der vom Land finanzierten Modellphase bis Dezember 2018 beteiligten sich sechs Landkreise und drei Städte. Da es in ländlichen Gebieten oft an wohnortnahen, gut erreichbaren Angeboten für die hochbetagten Bürger mangelt, soll die Gemeindeschwester plus auch passgenaue Veranstaltungen und Kurse initiieren.

Ziel ist es, dass die Senioren möglichst lange selbstständig in ihren eigenen vier Wänden bleiben können und die Kommunen anhand der Rückmeldungen der Fachkraft bedarfsgerechte Hilfsangebote entwickeln. Für 2019/20 wird das Projekt fortgesetzt, wobei sich Land (75 Prozent) und Krankenkassen (25 Prozent) die Personalkosten teilen. Die derzeit teilnehmenden elf Landkreise und weiteren Kommunen übernehmen die Sachaufwendungen.