In Obersülzen gibt es nicht nur einen neuen Ortschef, sondern auch einen stark veränderten und deutlich verjüngten Rat: Acht von 13 Mitgliedern sind frisch in das Gremium gewählt. Sie wurden am Dienstagabend verpflichtet und mussten direkt ein paar Entscheidungen treffen.

In Obersülzens Ortsgemeinderat sitzen ab sofort nicht mehr nur zwei, sondern drei Parteien: Die Gemeinschaft für Obersülzen (GFO) stößt mit zwei jungen Männern zu den