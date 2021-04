Bei einer Debatte zur Überlassung des Jagdpachtanteils der Gemeinde Altleiningen an die örtliche Jagdgenossenschaft sind die Emotionen auf der jüngsten Ratssitzung hochgekocht. Am Ende wurde sie aber bei zwei Gegenstimmen abgesegnet.

Hintergrund des Streits ist, dass die Gemeinde Eigentümerin von rund 40 Prozent der Flächen im Jagdbogen Altleiningen ist. Dafür hätten ihr im Jahr 2019 rund 1820 Euro Jagdpacht zugestanden, die sie wiederum für die Wald- und Jagdbewirtschaftung ausgeben müsste. Statt das Geld von der Genossenschaft einzustreichen und selbst zu investieren, wollte sie es lieber gleich bei den Genossen lassen. Das hatte aber schon eine Woche vor dem Rat für Diskussionen in einer Sitzung der Ausschüsse geführt.

Angesichts der angespannten Finanzsituation hätte vor allem Reinhard Ehl (WG Köhler) es lieber gesehen, die 1820 Euro für den Haushalt einzunehmen und für andere Zwecke zu nutzen, was er mehrfach deutlich machte. Ehl bemängelte außerdem, dass er als Waldbesitzer – und damit Jagdgenosse – nicht persönlich zur Genossenschaftsversammlung eingeladen wurde.

Erträge aus Pacht sind zweckgebunden

„Es ist nicht üblich, Grundstücksbesitzer einzuladen, die Aufforderung zur Teilnahme an der Versammlung wird amtlich bekanntgegeben und Eigentümer müssen sich selbst kümmern, wenn sie dabei sein wollen“, erklärte Frank Dennhardt (WG Dennhardt). Wie schon der Sitzung der Ausschüsse unterstrich er zudem, dass die Gemeinde verpflichtet sei, die Erträge aus ihrem Jagdpachtanteil zweckgebunden zu verwenden.

Würden sie bei der Jagdgenossenschaft bleiben, flösse das Geld etwa in Weidenzaungeräte, die angeschafft wurden, um Wildschäden zu verhindern. Die Geräte stellt die Genossenschaft den Pächtern zur Verfügung. „Die Genossen beteiligen sich auch an der Unterhaltung der Feld- und Waldwege und lassen jedes Jahr Bewuchs zurückschneiden. Ein Wegehobel zur Begradigung der Wege wurde ebenfalls schon angeschafft“, antwortete Dennhardt auf Nachfragen von Ehl, was mit dem Geld passiert.

Organisation der Genossenschaft nicht Thema

Ehl findet, dass die Gemeinde zu wenig Einfluss auf die Entscheidungen der Jagdgenossenschaft nimmt. Dennhardt erklärte daraufhin, dass sie autark seien und die Genossen in ihren Versammlungen eigenständig festlegen, wie eingenommene Gelder aus der Jagdverpachtung zu verwenden seien.

Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) beendete die Debatte, die wie schon bei den Beratungen im Ausschuss auszuufern drohte, schließlich mit dem Hinweis, dass es nicht Aufgabe des Rates sei über die Organisation der Jagdgenossenschaft zu befinden, sondern dass das Gremium lediglich über den gemeindlichen Anteil der Jagdpacht aus dem Jahr 2019 zu entscheiden habe. Eine eindeutige Empfehlung der Ausschüsse lag ohnehin vor und so entschieden dann auch die Ratsmitglieder.

Zur Sache: Jagdgenosschenschaft

Alle Grundstückseigentümer, deren bejagbare Flächen – also Wälder, Felder und Wiesen – in einem sogenannten Jagdbogen liegen, sind kraft Gesetzes automatisch Jagdgenossen. Jagdbögen liegen meist innerhalb der Grenzen einer Gemeinde. Allerdings gibt es auch Orte mit mehreren Bögen, die an unterschiedliche Jagdpächter vergeben werden. Aufgabe der Jagdgenossenschaft ist neben der Verpachtung des Jagdrechts auf den Grundstücken vor allem die Sicherung der Genossen, also der Eigentümer, gegen Wildschäden.

Die Aufgabe wurde in der Vergangenheit meist auf die Jagdpächter abgewälzt, die sich in ihren Verträgen bereiterklären mussten, entstandene Wildschäden aus eigener Tasche auszugleichen. Das führte dazu, dass viele Reviere mit großen Feld- und Wiesenanteilen nur noch schwer verpachtet werden und manche Genossenschaften die Bejagung nicht mehr sicherstellen konnten. Daher engagieren sich viele Genossenschaften mittlerweile stärker in der Schadensvermeidung und stellen Ausrüstung wie Elektro-Zäune zur Verfügung, die vor allem Wildschweine davon abhalten sollen, bei der Futtersuche Felder zu verwüsten.

Jede Gemeinde hält es anders

Weitere Aufgaben, die von Jagdgenossenschaften übernommen werden, sind Wegebau- und Unterhaltsmaßnahmen, obwohl das eigentlich eine kommunale Aufgabe wären. Es gibt deshalb Gemeinden, die Einnahmen aus Jagdpacht bei den Genossenschaften belassen, in Zeiten klammer Kassen werden solche Beträge aber meist entnommen. Die Kommunen sind allerdings verpflichtet, ihre Einnahmen aus Pacht zweckgebunden einzusetzen, etwa um Wege zu unterhalten. Örtlich weichen Regelungen und Vorgehen dabei ab.