Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Gaswerkstraße soll eine große Logistik- und Lagerhalle entstehen. In Zusammenhang damit hat dem Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag in der Festhalle ein Befreiungsantrag für eine Werkswohnung vorgelegen. Das Einvernehmen dazu wurde allerdings mehrheitlich versagt.

Die rund 50 Quadratmeter große Wohnung für das Aufsichts- oder Bereitschaftspersonal der noch zu bauenden Logistik- und Lagerhalle sei für das zweite Obergeschoss des Gebäudes vorgesehen,