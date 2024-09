Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates in Kerzenheim am Donnerstagabend sind zwei neue Beigeordnete gewählt worden. Sie werden Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt zur Seite stehen. Die Ortschefin hat jedoch nicht an dieser wichtigen Versammlung teilnehmen können.

Weil die Kerzenheimer Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) plötzlich erkrankt ist und sich in einer Klinik befindet, hat ihr Stellvertreter Markus Vorbeck den Vorsitz der konstituierenden