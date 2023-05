Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der seit 15. März geschlossenen Sportanlagen in Hettenleidelheim, der VfR-Sportpark sowie die beiden vom ASV genutzten Jahnhallen, sind ab sofort unter Auflagen wieder geöffnet. Das hat der Ortsgemeinderat bei seiner ersten Sitzung nach der Covid-19-Zwangspause am Donnerstagabend in der Gut-Heil-Halle mehrheitlich beschlossen. Der Entscheidung voraus ging eine längere Diskussion.

Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) hatte zu dem nachträglich auf die Tagesordnung gesetzten Punkt erläutert, dass die Öffnung jetzt nach der am 25. Mai von der Landesregierung verabschiedeten