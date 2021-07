Exakt 2400 Quadratmeter an künftiger Wohnbaufläche wird Battenberg bei der Fortschreibung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar zugestanden. Im Gemeinderat wurde darüber diskutiert, ob man das akzeptieren sollte.

Von den 0,24 Hektar bleibe nichts übrig, machte Bürgermeister Peter Schmidt bei der Ratssitzung am Montagabend klar. „Denn von der Fläche müssen die ganzen Baulücken abgezogen werden, allein im Bereich Hipperling summieren sich die auf mehr als 2500 Quadratmeter“, sagte er. Mit dem Beigeordneten Marko Flörchinger habe er sich deshalb im Dorf umgeschaut nach Arealen, die eventuell irgendwann für eine Bebauung zur Verfügung stehen könnten. Im Steinbrunner Weg hätten sie einen möglichen Bereich identifiziert, allerdings sei der nicht erschlossen und eine Umwandlung in Bauland deshalb teuer und schwierig.

Chance in der Panoramastraße

Anders sehe es am westlichen Ende der Panoramastraße aus. „Dort stehen nur auf einer Seite Häuser und es wäre denkbar, gegenüber auch drei bis vier Baugrundstücke zu schaffen“, so Schmidt. Flörchinger ergänzte: „Derzeit ist das Areal als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Wir wollen den Antrag stellen, daraus eine restriktionsfreie Weißfläche zu machen.“

Beatrice Harten fragte: „Wieso haben wir überhaupt Interesse daran, dass neue Bauplätze entstehen?“ Julian Schraut wies auf zusätzliche Einnahmen aus Einkommensteuer hin sowie darauf, dass bei einem Straßenausbau die Kosten dann auf mehr Schultern verteilt werden könnten.

Schmidt erläuterte, dass die Baulücken in privater Hand seien und voraussichtlich in naher Zukunft nicht bebaut würden. „Mich erreichen aber wöchentlich Anfragen nach Grundstücken“, so der Bürgermeister. Bei dem Antrag, die Schutzzone in eine Weißfläche umzuwandeln gehe es nur darum, sich für die nächsten Jahrzehnte eine Option offen zu halten, so Flörchinger. Schraut begrüßte das. Dieter Michel sagte: „Der Antrag kostet uns doch nichts. Wir sollten ihn stellen.“ Zumal die Ortsgemeinde jetzt die Chance habe. Wann der Regionalplan Rhein-Neckar erneut fortgeschrieben wird, sei nicht abzusehen.

Keine Garantie, dass Häuser gebaut werden

„Aber wie können wir sicherstellen, dass das dort irgendwann ausgewiesene Bauland auch als solches genutzt wird und die Investoren den Grundstückskauf nicht nur als Kapitalanlage sehen?“, wollte Bernhard Lauermann wissen. Das lasse sich nicht garantieren, antwortete der Bürgermeister. Lauermann hakte nach: „Und welche Ansprüche der Grundstückseigentümer ergeben sich durch die Ausweisung als Weißfläche?“ Keine, wurde unter anderem von Flörchinger versichert, schließlich sei ja damit noch kein Bebauungsplan aufgestellt.

Schmidt betonte: „Wir sollten in die Zukunft schauen und uns Optionen auf die Errichtung von drei, vier Häuschen offen lassen. Ob die Regionalplaner unserem Antrag stattgeben, ist aber nicht sicher.“ Gegen Harten und Lauermann stimmten die übrigen Ratsmitglieder dafür, ihn trotzdem zu stellen.