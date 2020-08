Um die Glocken an der Alten Schule, die heute als Bürgerhaus genutzt wird, wieder erklingen zu lassen, müssten rund 10.000 Euro aufgewendet werden. Darüber informierte der Beigeordnete Harald Weber (FWG) den Quirnheimer Gemeinderat auf der jüngsten Sitzung unter „Anfragen und Mitteilungen“.

„Das Hammerwerk ist abgerissen, die Kontakte sind verschlissen, es gibt etliches zu reparieren und die Hauptuhr müsste erneuert werden“, sagte Weber. Leider seien für die Sanierung keine Fördermittel zu bekommen. „Zuschüsse von bis zu 60 Prozent gibt es erst für Projekte ab 12.500 Euro“, erklärte er. Um auf diesen Mindestbetrag zu kommen, schlug er vor, noch weitere Instandsetzungen, etwa am Dach, in das Vorhaben einzubeziehen. Johannes Eckhard (CDU) plädierte für eine „kleine Lösung“: Man sollte zunächst nur die Uhr einschließlich Stundenschlag wieder in Ordnung bringen, was circa 3000 Euro kosten würde.

Für Zuwendungsantrag

Glockengeläut sei aber ein Stück erhaltenswerte Kultur, sprach sich Ernst Eymann (WG Würtz) für die Komplettsanierung aus. Ob sich das über Spenden finanzieren ließe, wage er allerdings nach seinen negativen Erfahrungen mit dem Tempomessgerät zu bezweifeln. Peter Dierks (SPD) will nicht riskieren, die Reparatur der Uhr vorzuziehen, wodurch die 3000 Euro dann an der Summe von 12.500 Euro fehlten. Stattdessen sollte die Ortsgemeinde einen Zuwendungsantrag für eine umfangreichere Sanierung des Bürgerhauses stellen und schauen, inwieweit eine Förderung genehmigt wird. Notfalls könne man sich im Nachhinein noch dafür entscheiden, lediglich die Uhr wieder gangbar zu machen, meinte er.

Da unter „Anfragen und Mitteilungen“ keine Beschlüsse gefasst werden dürfen, wird das Thema bei einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung kommen.