Es tut sich was in Sachen Kunst in Eisenberg. Konkrete Vorstellungen gibt es, die Umsetzung soll bald passieren. Gedacht ist an einen Treffpunkt für Kunst und Kultur.

Für diesen Treffpunkt soll das Foyer des Evangelischen Gemeindehauses genutzt werden. Ideengeber ist der Eisenberger Jörg Vogelsang, der selbst begeisterter Fotograf ist und vor rund drei Jahren eine Gruppe Gleichgesinnter gegründet hat. Nach dem Renteneintritt habe er nun Zeit, seine Vorstellungen von einer Galerie umzusetzen, erzählt Vogelsang.

Er denke dabei an Möglichkeiten für junge wie auch etablierte Künstler, ihre Werke der interessierten Öffentlichkeit in wechselnden Ausstellungen zu präsentieren. Da es solch einen Ort in Eisenberg noch nicht gibt, habe er sich auf die Suche nach geeigneten Objekten begeben und sei letztlich im Foyer des Evangelischen Gemeindehauses gelandet.

Unterstützung von Stadt, Kreis und Kirche

Im Gespräch mit der Ersten Beigeordneten Sissi Lattauer hat er sofort Unterstützung gefunden. Denn, so Lattauer: „Das Foyer ist eine schöne Location und bietet alles, was für Ausstellungen gebraucht wird.“ Sie sei froh über die private Initiative zur Bereicherung des kulturellen Lebens vor Ort, denn die Stadt selbst könne so etwas gar nicht leisten. Zudem werde damit „wieder Leben ins Haus einziehen.“

Unterstützt wird das Vorhaben auch von Stadtbürgermeister Peter Funck. Und auch die Miteigentümer des Evangelischen Gemeindehauses, Pfarrer Karl-Ludwig Hauth für die protestantische Kirchengemeinde und Landrat Rainer Guth für den Donnersbergkreis, signalisierten bereits ihr Einverständnis für die künftige Nutzung des Eingangsbereichs. Für die Umsetzung der Galerie-Idee ist zudem eine Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Donnersbergkreis gedacht, in dessen Vorstand Vogelsang ebenfalls mitarbeitet.

Ende dieses Monats solle aber ein eigener Verein gegründet werden, der die ehrenamtliche Arbeit umsetzt. Die Mitgliedschaft soll nicht lokal begrenzt sein, sondern über die Region hinaus möglich und erwünscht, betont Vogelsang. Nach vollzogener Vereinsgründung soll dann ein Organisationsteam die erste Ausstellung vorbereiten. Termin: Die Vereinsgründung erfolgt am Dienstag, 31. März, 18 Uhr, im Foyer des Evangelischen Gemeindehauses in Eisenberg.