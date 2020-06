Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der dadurch immer häufiger auftretenden Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen, hat die Landesregierung einen Leitfaden für den Hochwasserschutz entwickelt. Sie bietet den Kommunen eine 90-prozentige Förderung für die Erarbeitung des Konzeptes an, wobei je nach Untersuchungsaufwand noch 2000 bis 5000 Euro an der Gemeinde hängenbleiben.

Bei der Beratung in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- sowie des Bau-, Energie- und Dorfentwicklungs-Ausschusses regten Hartmut Armbrust und Andreas Werle (beide SPD) an, vor der Ausschreibung die Verbandsgemeinde Leiningerland und die Werke zu bitten, den Leistungskatalog zu definieren. Die Verwaltung und die Werke wüssten um die Schwachstellen im Dorf hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Die im Beschlussvorschlag erwähnte intensive Bürgerbeteiligung hält Armbrust für entbehrlich: „Kein Anwohner kennt den Querschnitt seiner Straße.“ Einstimmig empfahlen die Ausschüsse dem Gemeinderat, so ein Konzept zu befürworten. Das Land wird auch die Umsetzung der in dem Papier beschriebenen Maßnahmen bezuschussen.