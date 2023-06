Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht zuletzt wegen der diversen Starkregenereignisse der vergangenen Wochen will die Gemeinde Bissersheim so schnell wie möglich ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten lassen. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Als problematisch angesehen werden vor in Bissersheim allem die Wassermengen, die über den Eckbach in die tieferen Lagen des Orts gelangen können. Beim jüngsten Starkregen habe es in der Ortslage