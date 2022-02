Die Ortsgemeinde Obrigheim hat für die von Melanie Kolbe initiierte Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge, die in dem grenznahen polnischen Ort Tomaszów Lubelski gestrandet sind, Räume zur Verfügung gestellt. Ab sofort können drei Tage lang dringend benötigte Sachen zum Bürgerhaus in der Hauptstraße 91 gebracht werden: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Darüber hinaus ist es möglich, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr Spenden in der Obrigheimer Kita abzugeben. Gebraucht werden Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche sowie Frauen, Jogginganzüge für Männer, Decken, Handtücher, Schlafsäcke, Spielzeug, Windeln, Hygieneartikel, Thermobecher und Konserven. Kolbe hat auch eine Einkaufsliste bei Amazon zusammengestellt: Der Link findet sich auf ihrer Facebook-Seite. Am Wochenende soll ein Transport gen Osten fahren.