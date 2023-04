In Ortsgemeinden und Stadtteilen gibt es viel Potenzial für die Realisierung von Klimaschutzprojekten, mit denen Beiträge zur Zukunftsfähigkeit und zur Entlastung der kommunalen Kassen erbracht werden können. Carlsberg hat bereits am 2021 ausgelaufenen Programm „Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten“ (KlikK) der Energieagentur Rheinland-Pfalz teilgenommen und etliche Vorhaben verwirklicht. Die Gemeinde will das freiwillige unentgeltliche Engagement ihrer Bürger in diesem Bereich aber weiterhin stärken. Daher hat der Carlsberger Rat beschlossen, je nach Bedarf die kostenlosen Leistungen des Nachfolgeprogramms „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten“ (KlikKS) in Anspruch zu nehmen. Dabei geht es insbesondere um Beratung, etwa zu Fördermitteln, und um Hilfestellung bei der Umsetzung von Projekten. Dafür werden weitere Klimaschutzpaten im Ort gesucht. Sie sollen die bisherigen Amtsinhaber Dunja Brügging und Jürgen Buhmann unterstützen.