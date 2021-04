Bockenheim scheidet vorzeitig aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) aus, der eigentlich bis 31. Dezember 2026 laufen sollte. Darüber informierte Stefanie Becker aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde die örtlichen Gremien. Die Gemeinde hatte den Konsolidierungsvertrag mit dem Land 2012 geschlossen, um die Liquiditätskredite in Höhe von 123.509 Euro zu zwei Dritteln abzutragen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sollten also nur noch maximal 41.170 Euro betragen. Das war Ende 2019 der Fall: Der bereinigte Kassenstand wies sogar ein Plus von 351.904 Euro auf. Wie Jürgen Schumacher (SPD) anmerkte, führten dazu jedoch weniger die Landeszuweisungen von jährlich 4296 Euro, sondern vielmehr hohe Gewerbe- und Einkommensteuerzuflüsse. Beigeordneter Karsten Vautz (CDU) meinte, man solle nun alle während der Vertragsdauer gestrichenen Freiwilligen Leistungen auflisten und schauen, ob nicht die eine oder andere Zahlung wieder zu gewähren wäre. Es sei lächerlich, Vereine mit jährlich 25 Euro zu unterstützen.