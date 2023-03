Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade erst sind die beiden Kindertagesstätten in Carlsberg energetisch saniert worden. In naher Zukunft wird dort wieder um- und angebaut werden müssen. Das wurde nach dem Bericht der Leiterin des „Spatzennestes“ auf der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwochabend im Bürgerhaus deutlich .

Hintergrund sei, so Bürgermeister Werner Majunke (CDU), das Kita-Zukunftsgesetz, das der Mainzer Landtag im August 2019 beschlossen hat und das zum 1. Juli 2021 in Kraft treten soll. Demnach