Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In ehrenamtlicher Arbeit haben die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins am Bockenheimer See ein Insektenhotel gebaut. Dazu wurde eigens eine Blühwiese angelegt, die den Insekten als Nahrungsquelle diente. Jetzt haben ihn Gemeindearbeiter einfach weggemäht.

Und plötzlich war da: nichts mehr. Volker Ullmer, der Vorsitzende des Natur- und Vogelschutzvereins Bockenheim-Kindenheim, und Vereinsmitglied Andreas Nödling staunten nicht schlecht, als sie am