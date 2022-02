Die Ortsgemeinde Kleinkarlbach hat ein neues Ziel: Sie will den 1255. Geburtstag feiern. Der steht im Jahr 2025 an – und bis dahin – so ist die Hoffnung – sollte Corona kein derart großes Thema mehr sein. Wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) berichtet, habe sich der Gemeinderat darauf verständigt, in drei Jahren richtig zu feiern – nachdem die eigentlich für 2020 angesetzten Feierlichkeiten zum 1250-Jährigen wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. In diesem Jahr ein kleineres Fest zu feiern oder eines, bei dem der Impfstatus der Gäste überprüft werden müsste, wäre nicht angemessen, findet Krauß: „Bevor wir irgendeine Light-Veranstaltung machen, feiern wir lieber 2025 richtig.“ Eine Jubiläumsaktion, die 2020 verschoben worden ist, soll allerdings doch schon in diesem Jahr angegangen werden: Die Gemeinde will auf einem Waldstück 1250 Bäume pflanzen. Kleinkarlbach ist 770 im Lorscher Codex erstmals schriftlich erwähnt worden – ebenso wie Bockenheim und Rodenbach.