45 Besucher aus dem Nachbarland kommen in ihre Partnerstadt, um Kontakte zu pflegen. Das hat die Gruppe erlebt.

Die deutsch-französische Partnerschaft ist wieder belebt worden: Vor Kurzem war eine Delegation von 45 Gästen aus Frankreich, darunter elf Kinder, in Grünstadt, wie der Partnerschaftsverein mitteilt.

Nach einem herzlichen Empfang und einem offiziellen Willkommensgruß durch Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) verbrachten die französischen Freunde den Samstagnachmittag in ihren Gastfamilien. Bei sonnigem Wetter nutzten viele die Gelegenheit, die Therme in Bad Dürkheim zu besuchen oder sich an einem der umliegenden Seen abzukühlen.

Geschichtsexkursion ins Hambacher Schloss

Am Sonntagmorgen stand die deutsche Geschichte im Fokus: Gemeinsam besuchte die Gruppe das Hambacher Schloss. Nach einer Führung ging es weiter nach Edenkoben zum gemeinsamen Mittagessen. Im Rahmen der feierlichen Ansprachen der beiden Bürgermeister und des traditionellen Geschenkaustauschs genossen alle Gäste ein regionales Gericht, das großen Anklang fand. Der Tag klang mit einem kleinen Rundgang durch Bad Dürkheim aus.

Am letzten Tag trafen sich alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Mittagessen wieder. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von Schülern der Musikschule. Als Abschiedsgeschenk erhielt jeder Teilnehmer eine „Dubbe-Tasse“ gefüllt mit Süßigkeiten. Bei der sommerlichen Hitze sorgte zudem der Besuch eines Eiswagens für eine gelungene Überraschung, die bei Groß und Klein sehr gut ankam.

Nächstes Jahr, so der Verein, planen die Grünstadter, ihre französischen Freunde in Carrières-sur-Seine zu besuchen.