Die Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Grünstadt ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Diesmal kann sogar noch mehr Geld gespendet werden. Wer davon profitiert.

Stolze 22.000 Euro hat der Lions Club Grünstadt kürzlich zu verteilen gehabt. „Das Geld stammt maßgeblich aus unserer Adventskalender-Aktion 2025 und 1000 Euro haben wir bei der Teilnahme am Autofreien Eistal generieren können“, informiert der Öffentlichkeitsreferent des Serviceclubs, Detlev Wessel. Die Erhöhung der Summe gegenüber den vergangenen Jahren liege auch an einem bemerkenswerten Entgegenkommen der Druckerei. „Trotz deutlich gestiegener Papier- und Fertigungskosten wurde der Kalender zum bisherigen Preis hergestellt“, berichtet er.

Da diesmal zwölf Institutionen profitieren, sei es eine Herausforderung gewesen, einen Termin für die offizielle Übergabe zu finden, meint er schmunzelnd. Überreicht wurden in Grünstadt Spenden zwischen 500 und 3000 Euro. Den Höchstbetrag gab es vier Mal: an die Stadt Eisenberg zur Unterstützung der Errichtung eines Denkmals für Sternenkinder auf dem Friedhof; an den Förderverein Erweiterter Rettungsdienst Grünstadt für Investitionen in Sachmittel und Ausbildung; an die Eisenberger Brücke für die Erneuerung eines Kühlraums und an die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg für die Anschaffung digitaler Büromittel, um den zeitlichen Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Kalender für dieses Jahr schon in Vorbereitung

Jeweils 2000 Euro erhielten der 2019 in Eisenberg gegründete Miteinander-Wagen für den Kauf neuer Spiele, die Pestalozzischule Eisenberg für den Erwerb von zehn ergonomischen Stühlen für beeinträchtigte Kinder sowie das Caritas-Förderzentrum St. Rafael in Altleiningen für den weiteren Ausbau des Spielplatzes auf dem Gelände. Mit 1000 Euro wird der Ortsgemeinde Ebertsheim geholfen, eine Ruhebank auf einem Wanderweg zu finanzieren. Ebenfalls 1000 Euro bekamen die Burgspiele Altleiningen für ihre Jugendarbeit und noch einmal denselben Betrag nahm ein Vertreter der Integrierten Gesamtschule Eisenberg für das Begegnungsprojekt Kinder-Kultur-Karawane entgegen. Mit zwei Mal 500 Euro wurde die Anschaffung frischen Lesestoffs in den Büchereien Kerzenheim und Ramsen unterstützt.

Bei der kleinen Zuwendungsfeier in den Räumen der VVR-Bank Kur- und Rheinpfalz, die seit Langem als Hauptsponsor der Adventskalender-Aktion fungiert, wurde auch der Hauptpreis überreicht: zwei kleine Goldbarren im Wert von zusammen rund 750 Euro. „Die Gewinnerin aus Grünstadt möchte aber aus nachvollziehbaren Gründen ungenannt bleiben“, berichtet Wessel. Er kündigt an, dass nun schon wieder die Vorbereitungen für den nächsten Adventskalender laufen. Der Verkauf der 5000 Exemplare zugunsten karitativer, sozialer und kultureller Einrichtungen in der Region startet wie gewohnt Ende Oktober.