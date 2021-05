Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch eine Förderung in Höhe von 765.000 Euro für die Sängerhalle in Bissersheim beschlossen. Das Geld stammt aus dem „Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und ist für die Sanierung der Halle bestimmt, in der sich im kleinen Bissersheim das gesellschaftliche Leben abspielt. Über die Förderung haben die Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU) und Isabel Mackensen (SPD) informiert.