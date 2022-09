Und wieder hat jemand sein Portemonnaie im Auto liegen gelassen und damit Diebe angelockt: Am Sonntag ist in der Zeit von 0.30 bis 9.15 Uhr ein Pkw in der Weinstraße in Asselheim aufgebrochen worden. Der oder die Unbekannte(n) entwendeten laut Polizei aus dem Fahrzeuginneren einen Geldbeutel. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 350 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, bei der Polizeiinspektion Grünstadt anzurufen, unter 06359 9312-0.