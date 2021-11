Die Stadt Eisenberg erhält 469.600 Euro von der Gewinnausschüttung der Keep. Das soll der Rat der Verbandsgemeinde beschließen, die das Geld weiterleiten muss. Eine einstimmige Empfehlung dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss der VG bei seiner Sitzung am Mittwochabend im Rathaus abgegeben.

Die Kommunale Eisenberger Energiepartner (Keep) GmbH hat 2020 einen Jahresüberschuss von 947.931 Euro erwirtschaftet. 800.000 Euro davon gehen als Gewinnausschüttung an die Gesellschafter. Da die Verbandsgemeinde Eisenberg durch Einlage ihres einst eigenständigen E-Werkes einen Anteil von 58,7 Prozent an dem Versorgungsunternehmen Keep hält, stehen ihr 469.600 Euro zu.

Vertragliche Verpflichtung

Die Summe wurde bereits überwiesen. Laut einem Vertrag aus dem Jahr 1976 ist die VG verpflichtet, den Betrag in den städtischen Haushalt einzustellen. Der Erste Beigeordnete Reinhard Wohnsiedler (SPD), der die Sitzung in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Bernd Frey (SPD) leitete, lobte die Werke mit ihrem kaufmännischen Leiter Stefan Lorentz „für kluge Einkaufspolitik beim Strom“. Stephanie Burkhardt (Bündnis 90/Die Grünen) verstand das Prozedere nicht und merkte an: „Das ist jedes Jahr das Gleiche und kostet uns zehn Minuten unserer wertvollen Lebenszeit.“ Die VG reiche die Gewinnausschüttung doch nur durch. „Das ist vertraglich festgelegt. Wieso müssen wir darüber abstimmen?“

„Beschluss notwendig“Helmut Zurowski, technischer Leiter der Keep, machte klar: „Die Verbandsgemeinde ist der rechtliche Eigentümer des Geldes, die Stadt der wirtschaftliche. Der Übergang muss formal beschlossen werden.“ Lorentz ergänzte: „Es ist doch wichtig, dass die Gesellschafter sehen, wie hoch ihr Anteil ist und ob es dem Unternehmen gut geht.“ Wohnsiedler meinte: „Wenn es hier um Verluste ginge, würden Sie mit Recht verlangen, darüber informiert zu werden.“