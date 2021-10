Wer Lust auf Äpfel, Birnen, Pflaumen und Quitten hat und selbst keinen Obstbaum im Garten stehen hat, kann das Obst auf kommunalen Flächen ernten. Die Bäume, von denen man sich – in einer haushaltsüblichen Menge – bedienen kann, sind mit einem gelben Band gekennzeichnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Bäume an der Eistalstraße in Asselheim, im Stadtpark (Taubengartenhohl – hier wird nur die äußere Reihe des Areals markiert) und gegenüber des Petersparks (Friedrich-Ebert-Straße/Schlachthofstraße) mit Bändern gekennzeichnet . Die Aktion Gelbes Band ist eine Initiative der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald plus, des Bezirksverbands Pfalz und von Landesforsten. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.pfaelzerwald.de/Streuobstwiesen. Fragen zur Aktion in Grünstadt beantwortet Susanne Kramer, Telefon 06359 805-219.