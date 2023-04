Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frohe Kunde für alle Bürger, die in den vergangenen Wochen vergeblich versucht haben, in Grünstadt oder der Verbandsgemeinde Leiningerland an Gelbe Säcke heranzukommen: Es gibt endlich wieder ausreichend Nachschub. In der Verbandsgemeinde wird trotzdem vorerst rationiert – aus gutem Grund.

Vor Weihnachten herrschte sowohl in der Stadt- als auch in der Verbandsgemeindeverwaltung totaler Kahlschlag in Sachen Gelber Sack. Die Mitarbeiterinnen der Bürgerbüros mussten Menschen