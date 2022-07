Im Landkreis Bad Dürkheim sind an verschiedenen Ausgabestellen die Gelben Säcke knapp geworden. „Es zeichnen sich tatsächlich Probleme ab“, erklärte der Pressesprecher der Kreisverwaltung, Arno Fickus, auf Anfrage.

Bei einigen Ausgabestellen seien die Vorräte bereits ausgegangen, bei vielen stünden nur noch geringe Mengen zur Verfügung. „Aktuell ist die Versorgung noch sichergestellt“, betont Fickus. Wenn sich die Situation verschlechtere, werde sich der Kreis mit dem vom Dualen System beauftragten Entsorger in Verbindung setzten, um alternative Möglichkeiten der Abfallsammlung abzustimmen. Eine Umstellung auf Gelbe Tonnen sei jedenfalls nicht geplant, betont der Kreis-Sprecher.

Dass Nachschub bald kommt, verspricht Karl Schwenk, bei Remondis für den kommunalen Vertrieb verantwortlich. Im Auftrag vom Dualen System Deutschland ist Remondis im Landkreis Bad Dürkheim für die Abfuhr der Leichtverpackungen zuständig. Aber auch die Auslieferung der Gelben Säcke fällt in die Verantwortung des Unternehmens. Und damit gab es laut Schwenk im Juni Probleme. „Eine Lieferung, die Ende Juni geplant war, ist ausgefallen“, erklärt Schwenk den Engpass.

Es gibt wieder Nachschub

Jedoch habe man in der Zwischenzeit wieder Nachschub bekommen. „Wir sind derzeit dabei, hier nachzusteuern und die Ausgabestellen wieder zu beliefern“, verspricht Schwenk. Den Ausfall erklärt er mit dem Wechsel der Produktionsfirma der Säcke. Zuvor seien die Gelben Säcke in China gefertigt worden. Wegen der schwierigen Lieferbedingungen in Folge der Corona-Pandemie sei im Lauf des Jahres dann eine spanische Firma beauftragt worden. Durch diesen Firmenwechsel sei dann allerdings der Lieferengpass entstanden.

In den Gelben Sack gehören Leichtstoffverpackungen mit oder ohne Grünen Punkt, beispielsweise Kunststoffverpackungen, Plastiktüten, Tetra-Paks, Styroporverpackungen, Alufolien, Joghurt-Becher, Zahnpasta-Tuben, Plastik- oder Metall-Verschlüsse und Dosen.