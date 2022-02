Die Pläne für das Fabrikgelände in der Sausenheimer Straße sind hinreichend bekannt, dort sollen insgesamt 56 Wohnungen im alten Gebäude und drei neuen Mehrfamilienhäusern entstehen. Ein erster Schritt ist nun getan: Bäume und Gestrüpp wurden kürzlich gefällt.

Die wichtigste Information für viele Grünstadter dürfte wohl sein: Die beiden geschützten Blutbuchen im Park der ehemaligen Gesangbuchfabrik stehen noch. Auch einige weitere Bäume haben die Rodung überlebt und sollen künftig zu der Grünanlage rund um die neuen Häuser gehören. Über die Buchen war im Vorfeld hitzig diskutiert worden – unter anderem im Grünstadter Planungsausschuss, in dem einige Mitglieder bezweifelten, dass sie das Vorhaben des Mannheimer Unternehmens d.g Projekt Grünstadt unbeschadet überstehen werden.

Die Firma hatte stets betont, dass sie die Bäume erhalten will, und tut dies nun erneut: Von den sechs Buchen in dem Park hätten letztlich nur zwei erhalten werden können, weil die anderen zu stark geschädigt gewesen seien, teilt Investor Bastian Vetter mit. Dafür seien einige Linden stehengeblieben. Mit den Bauarbeiten möchte das Unternehmen noch dieses Jahr beginnen – sobald der Bauantrag genehmigt worden sei, der aktuell noch bei der Kreisverwaltung liege.

Sobald es grünes Licht gibt, soll laut Vetter die Villa im hinteren Bereich des Geländes abgerissen werden. Dann stehen Arbeiten in der Fabrik an, die „innen in einem sehr guten Zustand ist“. In einem weiteren Schritt werde mit dem Bau der drei neuen Häuser begonnen.