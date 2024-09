Das Programm für den Ausbau der Gehwege in Steinborn für den Zeitraum 2025 bis 2029 hat der Ortsbeirat mehrheitlich verabschiedet – bei vier Enthaltungen aus der CDU-Fraktion. Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren Arbeiten auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern in verschiedenen Gehwegen vorgesehen. Dafür sind im Haushalt der Stadt Eisenberg 490.000 Euro eingestellt. Wie VG-Werkleiter Andreas Lill erläuterte, wird das alte Betonpflaster durch neues Rechteckpflaster ersetzt und – wo es möglich ist –, werden die Gehwege auf eine Breite von 2,50 Meter ausgebaut, um die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen. Dagegen wandte Ingo Brunner (CDU), der selbst im Rettungswesen tätig ist ein, dass „kein Rettungswagen und kein Feuerwehrfahrzeug“ wegen Platzmangels auf diesen Wegen fahren würde.