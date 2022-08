Falls die Bewohner von Obrigheim die Befürchtung haben, dass sie heimlich nach Rheinhessen eingemeindet wurden, seien sie hiermit beruhigt: Sie haben zwar am Donnerstag die Amtsblätter der Verbandsgemeinde Wonnegau in ihren Briefkästen gefunden – doch die Verbandsgemeinde Leiningerland versichert, dass es sich dabei um einen Fehler des Verlages gehandelt habe. In den nächsten Tagen sollen die Obrigheimer das richtige Amtsblatt bekommen.