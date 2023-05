Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 110 Menschen haben sich am Montagabend am Luitpoldplatz in Grünstadt versammelt. Sie gehörten nicht zu den sogenannten Spaziergängern. Vielmehr wollten sie einen Gegenpol bieten zu denjenigen, die stets zum Wochenbeginn gegen die Corona-Politik demonstrieren.

„Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht. Ich fühle mich bedroht durch Rechte und Beschränkte“, stand auf einem Plakat, das ein Mann gestern am Luitpoldplatz in