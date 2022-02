Auch am heutigen Montag werden sich wieder Menschen am Luitpoldplatz in Grünstadt (in der Bahnhofstraße in Höhe des Modehauses Jost) treffen, um ein Zeichen gegen die sogenannten Spaziergänger zu setzen. Die mittlerweile fünfte „Kundgebung gegen Faktenignoranz sowie die Verharmlosung von Corona und für Solidarität mit den Opfern der Pandemie“ beginnt um 17.30 Uhr. Mit Maske und Abstand könnten die Teilnehmenden demonstrieren, dass sie den wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen und die Politik zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie unterstützen. Die Veranstaltung müsse offiziell bei ihrem Thema bleiben, mit dem sie bei der Kreisverwaltung angemeldet worden sei, sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage Felix Eichner aus dem jungen überparteilichen Organisationsteam. „Trotzdem ist klar, dass wir viel Raum lassen für ein Gedenken an das ukrainische Volk und einen stillen Protest gegen den russischen Angriffskrieg.“