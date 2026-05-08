Wie können Raser in der Ebertsheimer Hauptstraße zur Tempodrosselung gezwungen werden? Die in dem Engpass vorgesehenen Bremshügel müssten recht groß dimensioniert sein, damit Autofahrer dort abbremsen, erklärte jetzt Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt. Er wies in diesem Zusammenhang auf die am Spielplatz im Raimund-Diemer-Weg installierten Kunststoffschwellen hin, die mit ihrer geringen Höhe leider keinerlei Wirkung auf die Fahrweise von Rasern gezeigt hätten.

Ein Straßenbau-Experte hatte bei einem Ortstermin zudem darauf hingewiesen, dass bei höheren Bremshügeln auf der Fahrbahn auch Rollstuhlfahrer oder Nutzer eines Rollators bergauf Probleme hätten, über das Hindernis zu kommen. Dies sei nicht zulässig.

Nun soll geprüft werden, ob durch eine optisch auffällige Fortführung des Gehwegs in die Engstelle der Hauptstraße eine Temporeduzierung erreicht werden kann.