SAUSENHEIM. Während andernorts die Glocken seltener läuten und die Kirchtüren zu bleiben, hat die protestantische Kirchengemeinde Sausenheim-Neuleiningen beschlossen, mit Gottesdiensten wieder stärker präsent zu sein. Konkret heißt das, dass in der Kreuzkirche in Neuleiningen (Mittelgasse 50) wieder zwei Gottesdienste pro Monat gefeiert werden. Und zwar am ersten Sonntag um 9 Uhr für die Frühaufsteher, und am dritten Sonntag um 10 Uhr. In der Peterskirche Sausenheim wird die Gottesdienstlücke geschlossen, so dass die Gläubigen dort wieder an jedem Sonntag einen Gottesdienst in der Kirche besuchen können. Das Besondere hier: Der Langschläfergottesdienst, der in der Regel am dritten Sonntag im Monat um 11 Uhr beginnt, sodass zuvor noch gemütlich gefrühstückt werden kann. An den übrigen Sonntagen im Monat beginnen die protestantischen Gottesdienste jeweils um 10.15 Uhr.