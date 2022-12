Landauf, landab hat die Pandemie die Vereine schrumpfen lassen. Nicht so den Sozialverband VdK. „Während der Corona-Pandemie sind viele Leute eingetreten“, berichtet die Vorsitzende des Ortsvereins Grünstadt, Ingrid Gonzalez-Lopez. Jetzt zähle die lokale Gruppe knapp 700 Mitglieder aus der Stadt und dem Umland. Vor der Krise dürften es um die 600 gewesen sein.

Ingrid Gonzalez-Lopez ist noch frisch im Amt, hat am Samstag ihre erste Weihnachtsfeier für den Grünstadter VdK im katholischen Pfarrheim St. Peter organisiert. Sie habe 100 Präsente besorgt und nun seien nur 40 Personen gekommen, ärgert sie sich. „Beim nächsten Mal werde ich um verbindliche Anmeldung bitten, so wie bei den Ausflügen“, kündigt die 68-Jährige an. Übers Jahr werden zwei Ein-Tages-Reisen gemacht, auch ein Grillfest findet regelmäßig statt.

Gonzalez-Lopez, die schon zwölf Jahre lang Zweite Vorsitzende war, hat eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen. Der VdK hat nämlich seit Beginn der Sanierung des Leininger Oberhofs kein Domizil mehr. Zwischen April und September lädt sie nun einmal im Monat bis zu 30 Mitglieder auf ihre überdachte Terrasse ein. „Der Zugang ist barrierefrei.“ Die elfköpfige Vorstandschaft sorge dann für selbst gebackenen Kuchen oder auch mal Eis.

VdK hilft beim Kampf mit Kassen

Der Ortsverband sei „zum Bespaßen der Leute“ da, sagt sie schmunzelnd. Wer in sozialrechtlichen Fragen beraten werden möchte, wendet sich an die Kreisverbandsgeschäftsstelle in Neustadt. Von dort werden von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern circa 10.200 Männer und Frauen betreut sowie auch wohnortnahe Beratungen in Bad Dürkheim, Haßloch, Grünstadt und Hettenleidelheim angeboten. Ob ein Rentenantrag auszufüllen ist, es Streit um die Anerkennung des Grads der Schwerbehinderung geht oder eine Reha abgelehnt wurde – der VdK helfe. In Rheinland-Pfalz zählt er rund 210.000 Mitglieder, bundesweit etwa das Zehnfache und ist damit der größte Sozialverband Deutschlands.

VdK-Mitglied Heinz Schönhofer findet diese Institution, die sich 1950 als „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gründete, unterstützenswert und ist deshalb vor ungefähr 15 Jahren eingetreten. Die meisten Menschen unternehmen diesen Schritt in der Regel erst, wenn sie ein großes gesundheitliches Problem oder Schwierigkeiten mit der Rentenversicherung haben. „Deshalb ist das Durchschnittsalter um die 70. Jüngere kommen nur, wenn sie behindert oder chronisch krank sind“, erläutert Gonzalez-Lopez.

Wunsch: Gutscheine statt Geschenke

Ihre größten Wünsche ans Christkind seien Gesundheit für alle und dass es hierzulande keinen Krieg gibt. Auch wäre es schön, wenn der Landesverband wieder davon abrücken würde, dass Mitgliedern bei besonderen Anlässen unbedingt richtige Geschenke überreicht werden müssten: „Das kostet sehr viel Sprit. Bis vor Kurzem haben wir Gutscheine verschickt, das war viel praktischer, nicht nur in der Pandemie.“ Die 68-Jährige ist über ihren Ehemann zum VdK gekommen. „Er war lange Mitglied“, sagt die Witwe.

Und was sagen die Mitglieder? Eine 81-jährige Norddeutsche, die im November zu ihrem Sohn nach Offstein gezogen ist, war schon Jahrzehnte im SoVD Osnabrück und ist nun herzlich im pfälzischen Pendant aufgenommen worden, wie sie berichtet. Ihr krebskranker Gatte habe von der Mitgliedschaft profitiert.

Hedwig Thiels Mann hatte bei der Bundeswehr einen schweren Unfall. „Der Verband hat ihm sehr dabei geholfen, dass er eine Umschulung machen und wieder arbeiten konnte“, erzählt sie. Thiel ist 1992 eingetreten und wurde am Samstag neben Ernst Loewenhaupt und Dirk Orth für 30 Jahre Treue geehrt. Für 40 Jahre gab es Urkunde und Präsent für Gisela Ballmann, die aber nicht anwesend sein konnte.

Adventskalender

Im „Adventskalender“ versteckt sich hinter jedem Türchen ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet. Wir geben den Ehrenamtlichen die Gelegenheit, zu beschreiben, wie sie mit ihrem Verein durch die Krisen gekommen sind und weiterhin kommen wollen, und fragen, was auf ihren Wunschlisten steht.