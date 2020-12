Es sind schwierige Zeiten, Kontakte fehlen und vieles was die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren sonst so besonders machte, fand nicht statt. Aber es gibt auch Lichtblicke, die diese dunklen Tage aufhellen.

Auf den Gang zur Kirche an Heiligabend haben wir verzichtet. Doch der Online-Gottesdienst, den die protestantischen Kirchengemeinden der Region anboten, war ein schöner Ersatz. Und über 1000 Klicks auf Youtube zeigen, dass sich die große Mühe gelohnt hat, die sich die Pfarrer und ihr Team gemacht haben. Licht ins Dunkel der Tage brachte auch der Adventskalender der Kirchengemeinden. Besonders in Erinnerung blieb die Botschaft des 17. Türchens, die als Thema die Tageslosung „Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft“ hatte. Ein schöner Einstieg in den Tag und Anlass zum Nachdenken darüber, was trotz allem gut war.

Ein nettes Wort zur rechten Zeit

Ich dachte an den Anruf von einer früheren Freundin, die ich seit langer Zeit nicht gesprochen hatte. Vor über 40 Jahren, als ich noch in einem Dorf in der Nähe von Ludwigshafen wohnte, haben wir so manches gemeinsam unternommen. Nach meinem Umzug nach Grünstadt und ihrer Scheidung haben wir uns nur zweimal getroffen. Mittlerweile lebt sie in Berlin, und der einzige Kontakt, den wir noch pflegten, war die Karte zu Weihnachten. Nun hatte sie die schöne Idee, statt einen Gruß per Post zu verschicken, vor dem Fest anzurufen. Wir plauderten eine halbe Stunde, es war fast wie früher. Und ich folgte ihrem Beispiel, nahm mir die Zeit, statt bunte Karten zu schreiben, ein paar der üblichen Adressaten anzurufen. Es waren gute Gespräche. So gibt es manches, was Hoffnung macht und zeigt, dass in diesen Zeiten die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt. Wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch Gutes widerfahren ist, würde sich die Redaktion freuen, wenn Sie uns bis 3. Januar davon berichten. Denn gute Nachrichten gibt es zurzeit nicht so viele.

