Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Parkrempler am Freitag in Grünstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen 10.30 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Daimlerstraße zu der Unfallflucht. Zuvor touchierte der unbekannte Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den in einer Parkbucht abgestellten Ford Fiesta eines 63-jährigen Mannes an der linken, hinteren Stoßstange. Ohne den Besitzer über den Vorfall zu informieren, entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, Telefon 06359 93120 der per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.