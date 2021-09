Mit einer berührenden Gedenkveranstaltung ist am Samstag 23 Soldaten die letzte Ehre erwiesen worden. Die 20 Kanadier, zwei Briten und der eine Australier waren in ihrem Flugzeug am 24. September 1944 über Nackterhof abgeschossen worden. Der Veranstaltung, bei der ein Mahnmal enthüllt wurde und die von der IG Heimatforschung initiiert worden ist, wohnten zahlreiche Nachfahren der Gefallenen bei. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte: „Das Schicksal der alliierten Soldaten steht exemplarisch für eine ganze Generation, die Elend und Leid ertragen musste. Zu viele wurden viel zu früh aus dem Leben gerissen.“ Nun seien Freunde aus ehemals verfeindeten Nationen zusammengekommen. „Mehr als 75 Jahre Frieden haben uns einander nähergebracht“, so der Minister.