Zum Auftakt des Bockenheimer Winzerfestes, das am Wochenende seinen 80. Geburtstag feierte, hat die Band Krachleder ordentlich für Stimmung gesorgt. Die Besucher tanzten buchstäblich auf den Tischen. Allerdings sind deutlich weniger gekommen als vor Corona.

„Die Menschen haben noch Angst, sich anzustecken“, analysierte der Erste Beigeordnete Uli Keidel (parteilos), in dessen Aufgabenbereich die Organisation des Winzerfestes fällt. Dadurch habe sich das Verhalten verändert. „Entscheidungen werden viel kurzfristiger getroffen“, berichtete er von Verschiebungen bei den Kartenreservierungen. „Am Donnerstagnachmittag haben wir mehr Tickets abgesetzt als in der gesamten ersten Woche nach dem Start des Vorverkaufs.“

Insgesamt seien im Vorfeld erheblich weniger Tickets an den Mann oder die Frau gebracht worden. „Für den Freitagabend zählten wir etwas mehr als 1000 Karten. Vor der Pandemie waren es in der Regel rund 1500“, so Keidel. Dennoch zeigte er sich sehr zufrieden. An der Abendkasse sei nun mehr Betrieb als sonst.

Bunte Mischung quer durch die Genres

Für das Xtreme-Konzert am Samstag seien vorab schon etwa 1200 Tickets verkauft worden. „Und die Stimmung ist doch klasse“, sagte er angesichts des Bildes, das sich im Festzelt bot: Die Besucher standen teilweise auf Tischen und Bänken, reckten die Arme in die Höhe, klatschten und sangen mit.

Die Musikgruppe Krachleder, deren neun Mitglieder alle zünftige knielange Lederhosen trugen, begeisterte das Publikum mit einer bunten Mischung aus englisch- und deutschsprachigen Liedern verschiedener Genres. „Schenk mir dein Herz“ von De Höhner war genauso dabei wie Neil Diamonds „Sweet Caroline“. Für die gute Laune sorgte die Band auch durch kleine Einlagen. So tauchte beim Schlagen der Kuhglocke ein Mann auf, der mit einem Rinderkopf maskiert war, und ein Bläser tanzte mit dem Sänger fröhlich im Kreis. Das 80. Winzerfest, bei dem aufgrund der strengen behördlichen Sicherheitsauflagen erneut auf den Umzug verzichtet wurde, klingt am heutigen Montag mit einem Familientag aus. Krönender Abschluss ist nach Unterhaltung durch Kalli Koppold ein Feuerwerk.