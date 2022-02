In der Rinnengasse in Eisenberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Gebäudebrand gekommen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer ist wohl gegen 16.30 ausgebrochen, rund eine Dreiviertelstunde später war es unter Kontrolle. Die Innenstadt ist derzeit rund um die Brandstelle für den Verkehr gesperrt.