Wegen eines vermeintlichen Gebäudebrands in Kindenheim sind am frühen Montagnachmittag mehrere Wehren aus der Region alarmiert worden. Allerdings ging die Sache dann relativ glimpflich aus. Laut Leiningerland-Wehrleiter Markus Ittel hatten in einer Werkstatt die Flammen einer Feuertonne auf ein Fahrzeug übergegriffen. Seinen Angaben zufolge hatte der Werkstatt-Inhaber den Brand aber mit einem Feuerlöscher schon weitgehend unter Kontrolle gebracht, als die ersten Retter eintrafen. Vor Ort waren Wehrleute aus Bockenheim und Kindenheim sowie aus Obrigheim, die Kameraden aus Grünstadt konnten schon auf der Anfahrt wieder umkehren.