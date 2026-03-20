Carlsberg. Die Gartenstraße in Carlsberg wird zwischen Donnerstag, 30. März, und Montag, 10. April, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten zur Beseitigung von Straßenschäden, wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt. Die Sperrung betrifft den Bereich in Höhe der Hausnummer 49. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr über eine Umleitung geführt. Diese verläuft über die Gartenstraße, Wattenheimer Straße, Linienstraße, Lindenstraße und zurück. Damit der Linienbusverkehr aufrecht erhalten werden kann, wird in den Straßen Auf dem Forst, Poststraße und Lindenstraße ein Haltverbot eingerichtet. Für weitere Informationen über mögliche Änderungen im öffentlichen Nahverkehr verweist die Behörde auf die Website des regionalen Betreibers unter www.eistalbus.de.