An gänzlich unpassender Stelle hat jemand im Obrigheimer Ortsteil Albsheim eine alte Heimorgel zurückgelassen: Sie steht jetzt in Höhe des Sportplatzes hinter einem Altkleider-Container des Roten Kreuzes, das mit dem Instrument bestimmt nichts anfangen kann. Entdeckt hat es RHEINPFALZ-Leser Uwe C. Christiansen aus Grünstadt, der findet: „Das hier ist an Unverschämtheit nicht zu überbieten.“ Schließlich muss es einige Mühe gemacht haben, die schwere Orgel dorthin zu transportieren – weshalb ihr Besitzer sie auch gleich auf den Wertstoffhof hätte bringen können. Christiansens Kommentar: „Idioten gibt’s.“ Wer diese Bezeichnung als gar zu hart gegenüber Mitbürgern empfindet, die mit der Müll-Entsorgung vielleicht nur intellektuell überfordert sind, dem sei ein Blick ins Wörterbuch empfohlen: Erfunden haben den Begriff die alten Griechen. Und sie verwendeten ihn nicht etwa für Leute, die dumm sind – sondern für Menschen, die sich so gar nicht ums Gemeinwohl scheren ...