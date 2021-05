Die Lambsheimer Firma Gaia plant, in Bockenheim drei Windkraftanlagen zu errichten. Darüber haben zwei Vertreter des Unternehmens den Ortsgemeinderat informiert. Jahrelang hieß es, rund um das Weindorf gebe es keine wirtschaftlichen Standorte. Wieso soll das jetzt plötzlich gehen?

„Im ersten Schritt wollen wir Gespräche mit den beteiligten Grundstückseigentümern führen“, informierte Gaia-Projektleiter Matthias Borrmann, der das Vorhaben am Montagabend gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Tettmann in der Gemeinderatssitzung vorstellte. In einer Kooperation mit dem Energiekonzern Vattenfall sollen am nördlichen Rand von Bockenheim drei Windräder aufgestellt werden: eines westlich der B 271 und zwei östlich davon. „Wir planen, nehmen die Standortsicherung vor und holen die Genehmigungen ein. Vattenfall ist insbesondere für die Finanzierung, den Bau und den Betrieb der Anlagen verantwortlich“, erklärte Borrmann. Mit der Errichtung könne dann voraussichtlich 2025 begonnen werden.

Dass das Projekt überhaupt angedacht wird, geht offenbar auf eine Initiative von Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) zurück. „Nachdem die Verbandsgemeinde Leiningerland im vergangenen Jahr alle 21 Ortsgemeinden danach fragte, ob sie weitere Windenergieanlagen in unserer Region befürworten würden, und wir einen positiven Grundsatzbeschluss gefasst hatten, bin ich auf den Projektierer zugegangen“, berichtete er auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Ortschef hofft auf Verbesserung der Haushaltslage

Der Sozialdemokrat ist überzeugt, dass die Menschen schnell handeln müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Außerdem hofft er auf eine Verbesserung der Haushaltslage. Insofern hat er „einfach so aufs Blaue“ mal wissen wollen, ob es nicht auch in Bockenheim geeignete Standorte geben würde. Als sich welche abgezeichneten, sei er an die drei betroffenen Grundstückseigentümer herangetreten, um zu klären, ob sie sich jeweils ein Windrad auf ihrem Land vorstellen könnten.

Tettmann sagte im Rat: „Wir haben dann eine Potenzialanalyse gemacht und tatsächlich eine Fläche gefunden, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten.“ Wenn das Projekt umgesetzt würde, stünden zwei Anlagen in den Weinbergen und eine auf Ackerland. Erschließbar sei das Areal von der A6 und der B47. Beim Bau würde mit modernster Technik versucht werden, den Eingriff auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen zu minimieren. Nach dem Aufbau blieben nur ein Kranstellplatz und eine Zufahrt als dauerhafte Versiegelung, was zusammen 0,4 bis 0,5 Hektar pro Windrad ausmache.

Der Strom könnte für 3500 Haushalte reichen

Zur Wohnbebauung werde ein Abstand von 1100 Metern eingehalten. Die Windräder der neuesten Generation seien 245,5 Meter hoch, hätten einen Rotordurchmesser von 163 Metern und eine Nennleistung von 5,7 Megawatt. „Bei einer angenommenen Windgeschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde ist ein Jahresenergieertrag von 13,3 Millionen Kilowattstunden pro Anlage zu erwarten“, rechnete Borrmann vor. Damit könnten rund 3500 durchschnittliche Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) von 2021 könnten die Ortsgemeinden in einem 2,5 Kilometer großen Radius rund um jedes Windrad von dessen Betrieb mit 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde davon profitieren. Auf Bockenheim entfielen 36,55 Prozent dieser Einnahmen. „Dazu kämen die Konzessionsabgaben für das Recht des Betreibers, unsere Wege für Leitungen zu nutzen“, erklärt Bechtel.

Anlagen im Südwesten werden besser gefördert

Jürgen Schumacher (SPD) erinnerte daran, dass es vor einigen Jahren noch geheißen habe, in Bockenheim würden sich keine Windräder rentieren und fragte daher: „Wieso passt es jetzt?“ Borrmann erklärte, dass die Windverhältnisse anderswo tatsächlich besser seien. Durch Regelungen im EEG 2021 würden schlechtere Stellen aber attraktiver: „Bei der bundesweiten Ausschreibung der Vergütungshöhe für den Wind-Strom erhalten wir hier im Südwesten durch einen Korrekturfaktor einen Ausgleich, um im Wettbewerb mit den günstigeren Standorten an den Küsten im Norden der Republik bessere Chancen zu haben.“

Sebastian Schulz (FWG) wollte wissen, ob mit einer Bürgerbeteiligung zu rechnen sei. Tettmann antwortete: „Vattenfall kann das tun, etwa über einen exklusiven Stromtarif oder einen Sparbrief.“ Der Gemeinderat beschloss, über das Thema ausführlich im Bauausschuss zu sprechen.