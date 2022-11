Wenn das Geld nicht mehr für Kleidung und Schuhe reicht, kommen soziale Einrichtungen ins Spiel, die gebraucht Produkte günstig anbieten. Das Angebot richtet sich allerdings nicht nur an Bedürftige.

Grünstadt/Eisenberg. Seit Sommer gibt es regen Zulauf beim Kleiderladen des Kinderschutzbunds im Alten Rathaus in Eisenberg. „Wir haben doppelt so viele Kunden wie vorher. Man merkt, dass die Leute sparen müssen“, berichtet die Vorsitzende Denise Seeger im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Vor allem Schuhe, die in normalen Geschäften oft sehr teuer sind, seien gefragt, aber natürlich auch Winterjacken. Seeger: „Viele haben sich schon für den Winter eingedeckt. Der Laden ist aber immer noch ganz gut bestückt.“

Probleme mit dem Nachschub gibt es in Eisenberg nicht, wie die Vorsitzende sagt: „Die Bereitschaft zu spenden ist sehr groß.“ Das Team versuche, das Sortiment so saisonal wie möglich zu halten: „Am Ende der Saison gibt es dann immer noch einen Schnäppchenmarkt. Da sind die Artikel noch einmal günstiger.“ Regulär liege die Preisspanne schon zwischen einem und fünf Euro. Die Preise können so niedrig gehalten werden, weil ausschließlich Ehrenamtliche mitarbeiten, erklärt Seeger und betont: „Wir sind froh, junge Familien unterstützen zu können.“

Acht Ehrenamtliche am Start

Doch es wird in dem Laden nicht nur mit Kleidung geholfen, sondern auch mit Gesprächen, wie die Vorsitzende ergänzt: „Wir haben schon ein paar Stammkunden und sind froh über den Kontakt. Wir helfen den Leuten auch bei Kummer und Nöten und versuchen bei Problemen entsprechend zu vermitteln.“

Aktuell sind acht ehrenamtliche Helfer im Kleiderladen des Kinderschutzbunds aktiv. Da hofft Denise Seeger noch auf Verstärkung: „Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt und helfen möchte. Dann könnten wir vielleicht an zwei Tagen in der Woche öffnen. In der Regel sind immer drei Helfer gleichzeitig hier zum Aufräumen, Abkassieren und Beraten.“

Derzeit hat der Kleiderladen immer donnerstags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich gern engagieren möchte, kann sich unter Telefon 06351 43068 oder auch per E-Mail an info@kinderschutzbund-donnersbergkreis.de beim Kinderschutzbund melden.

Auch „Gutbetuchte“ kaufen hier ein

Gabriele Wild-Steinbrecher ist die Betriebsleiterin des Grünstadter Sozialkaufhauses in der Daimlerstraße. Einen inflationsbedingten Kundenzulauf hat sie bisher noch nicht bemerkt. „Wir haben schon immer viele Kunden, da hat sich nicht viel geändert. Allerdings haben vor einigen Wochen die Ukrainer unseren Laden für sich entdeckt“, berichtet Wild-Steinbrecher. Besonders begehrt sei grundsätzlich Kleidung, aber auch Möbel und Elektrogeräte können im Sozialkaufhaus erstanden werden.

„Das ist bei uns schon sehr interessant. Hier darf übrigens jeder einkaufen, man braucht keinen Hartz-IV-Nachweis oder Ähnliches“, erklärt die Betriebsleiterin. Dadurch kämen auch „Gutbetuchte“, wie sie es ausdrückt, die beispielsweise Deko-Artikel zu günstigen Preisen kaufen.

Second Hand: Keine ganz jungen Kunden

In der Grünstadter Fußgängerzone verkauft Anja Gödde in ihrem Second-Hand-Geschäft Markenkleidung aus zweiter Hand. Eine hochwertige Jacke, die im freien Handel 259 Euro koste, gebe es bei ihr für 120 Euro. Doch auch sie habe 2022 einen Anstieg der Nachfrage bemerkt. „Die ganz Jungen kommen eher nicht zu mir“, sagt Gödde. Die meisten ihrer Kunden seien „25 bis 30, 40, 50, 60“ Jahre alt.