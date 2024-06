Bei den Freien Wählern in Ramsen geht es weiter aufwärts. Wie auch schon bei den Wahlen zuvor ist die FWG stärkste Kraft im Gemeinderat. Sie konnte sogar nochmal zulegen. Die Sozialdemokraten büßen hingegen nochmal ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,7 Prozent.

In der Stumpfwaldgemeinde setzt sich bei diesen ein Trend fort. Wie auch schon im Jahr 2019 sind die Freien Wähler obenauf. Mit 41,5 Prozent der Wählerstimmen konnten sie Ergebnis im Vergleich zu 2019 (39,6 Prozent) nochmal verbessern. Konkret hievten 6593 Ramser die Partei auf den Spitzenplatz. Ein steiler Aufstieg der Partei von Ortschef Arnold Ruster, die ja 2014 noch bei 32,6 Prozent lag. Sie hat nun sieben statt sechs Sitze im Gemeinderat.

Die CDU wurde 2019 vom Wähler so richtig abgestraft. Hatte sie 2ß14 noch 38,3 Prozent der Stimmen auf sich vereint, waren es 2019 nur noch 32,6 Prozent. Ein Sitz im Gremium ging damals entsprechend verloren. Und jetzt? Scheint der Abwärtstrend fürs Erste gestoppt. Diesmal fuhren die Christdemokraten 32,8 Prozent der Stimmen (konkret: 5215) ein, sie schneiden also marginal besser ab. An der Sitzverteilung ändert das aber nichts, für die CDU bleibt es bei fünf Sitzen.

Bei den Sozialdemokraten geht der Abwärtstrend indes weiter. Hatten sie 2014 noch 29,1 Prozent, waren es 2019 nur noch 27,9 Prozent. Diesmal geht es gar auf 25,7 Prozent (4093 Stimmen) runter. Damit verliert die SPD sogar einen Sitz, kommt nun nur noch auf vier Plätze im Gemeinderat.

Die Gewählten

SPD: Thomas Stelzer (625 Stimmen), Gunther Jung (566), Tim Wolf (394), Ilse Löser-Jung (314)

CDU: Manuela Hase (626), Martin Conradt (492), Wolfgang Steitz (492), Markus Mattern (452), Marc Carduck (392)

FWG: Arnold Ruster (1307), Angela Ruster (958), Daniel Neufeld (812), Armin Litwitz (807), Mike Müller (780), Uli Engel (688), Matthias Frank Franke (686). Nachrückerin: Desiree Wonka (555)