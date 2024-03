Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Liegt’s an der nahenden Kommunalwahl? Mit ihrer Haltung zur Fahrradstraße verfehlt die FWG, was ihr sonst doch so wichtig ist.

Die FWG im Grünstadter Rat gibt sich gern als die Fraktion des gesunden Menschenverstands. Dass sie Bedenken gegen das Fahrradstraßen-Vorhaben im Kreuzerweg anmeldet, passt zu diesem Selbstverständnis.