Die Kleinkarlbacher FWG hat eine Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat zusammengestellt, die eine gute Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Bewerbern mit frischen Ideen bieten soll.

Der FWG-Vorsitzende Karl Wilhelmy sagt: Es war ihm ein Anliegen, „dass nicht nur eine Liste mit Namen erstellt wurde, sondern dass die Menschen auf der Liste in vielfältiger Weise sich in ehrenamtlicher Arbeit in unserer Ortsgemeinde einbringen“. Das sei mit diesem Bewerbertableau gelungen, die Kandidaten wollten „Kompetenz, das Miteinander und Sachlichkeit in den Gemeinderat bringen“.

Als ihre wichtigsten Anliegen führt die Kleinkarlbacher FWG auf: dass der Hochwasserschutz verbessert wird, es ausreichend Kindergartenplätze im Ort gibt, die marode Hauptstraße erneuert wird, Bürger und Unternehmen gerecht besteuert werden und das Miteinander im Dorf gestärkt wird. Im Rückblick sagt Wilhelmy: „Ärgerlich war, dass in der Vergangenheit einige genannte Schwerpunktthemen bereits hätten erledigt sein können, aber durch Versäumnisse der Verwaltung es immer wieder zu Verzögerungen und dadurch zu unnötigen zusätzlichen Kosten für die Ortsgemeinde kommt.“

Kandidaten

1. Karl Wilhelmy, 2. Karl-Otto Gabel-Müller, 3. Rainer Dengel, 4. Elke Mybes, 5. Monja Schweigert, 6. Sigrun Feierabend, 7. Gabriele Schenk, 8. Detlef Horn, 9. Barbara Frank, 10. Kirsten Feierabend, 11. Hans Schweigert, 12. Uwe Schaller.