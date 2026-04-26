Die FWG der Verbandsgemeinde Eisenberg hat ihren Kandidaten für das Amt des VG-Chefs nominiert: Manfred Boffo kündigt neue Arbeitsweisen und klare Prioritäten an.

Geht es nach den Vorstellungen der FWG in der Verbandsgemeinde Eisenberg, wird Manfred Boffo als Nachfolger von Bernd Frey (SPD), der aus Altersgründen nicht mehr antritt, auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen.

Ohne Gegenkandidaten stimmten alle 28 anwesenden Mitglieder der VG-FWG in geheimer Wahl für den 47-jährigen Eisenberger Unternehmer. Damit haben die Freien Wähler als Erste den Hut in den Ring zur Wahl des VG-Bürgermeisters am 25. Oktober geworfen. Die anderen politischen Gruppierungen halten bis jetzt noch die Füße still.

Vorsitzender und Beigeordneter

Manfred Boffo stimmte unmittelbar nach seiner Nominierung die Mitglieder der Wählergruppe auf den bevorstehenden Wahlkampf ein: „Lasst uns gemeinsam durch die Orte gehen und gemeinsam werben für unsere pragmatische Politik für die Menschen.“ Es gebe durch neue Herausforderungen viel zu tun, deshalb solle die Verbandsgemeinde mit ihren Gemeinden und Ortsteilen in Zukunft in der FWG-Farbe Orange leuchten, sagte Boffo.

Vor dem eigentlichen Wahlgang stellte sich der Kandidat ausführlich vor und beleuchtete die vielfältigen Facetten seiner beruflichen Tätigkeit. Aktuell ist der Inhaber einer Firma für Schweißtechnik Vorsitzender der FWG in der Verbandsgemeinde und seit der vergangenen Kommunalwahl gleichzeitig Erster VG-Beigeordneter mit den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und kommunale Wärmeplanung.

Von „Freund und Mentor“ geprägt

Boffo ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Söhnen. Seine schulische Laufbahn begann in der örtlichen Grundschule und führte über das Nordpfalzgymnasium an das damals neu gegründete Eisenberger Wirtschaftsgymnasium, wo er 1998 sein Abitur ablegte. Seine politischen Anfänge reichen bis zu seinem 16. Lebensjahr zurück, erzählt er.

Damals trat er in die Junge Union ein und wurde Mitglied des Kreisvorstandes. Seine endgültige politische Heimat, so Boffo, fand er dann in der FWG. Maßgeblich für seinen Eintritt waren die damaligen Granden der Wählergruppe, Willmuth Klausing und Boffos „Freund und Mentor“ Adolf Kauth, die ihn ebenso wie Stadtbürgermeister Peter Funck politisch geprägt hätten.

Damit begann sein bis heute umfangreiches politisches Engagement. Seit 1999, Manfred Boffo war damals 21 Jahre alt, gehört er ununterbrochen dem Stadtrat an, und seit 2019 ist er Mitglied im Verbandsgemeinderat. Im gleichen Jahr wurde er auch in den Kreistag des Donnersbergkreises gewählt. Aktuell ist Boffo auch Vorsitzender der Kreis-FWG.

Kandidat: „Wirtschaftsstandort sichern“

Aber auch Rückschläge gehörten zu seiner politischen Laufbahn. Bei der Landtagswahl 2021 kandidierte er ohne Erfolg für die Freien Wähler als Direktkandidat. In lockerer Art erzählte Manfred Boffo bei seiner Vorstellung auch über seinen Lebensweg außerhalb der Politik. Nach dem Abitur leistete er zunächst seinen Zivildienst bei der Stadt, wo er hauptsächlich im damaligen Haus der Jugend mit den Kindern und Jugendlichen arbeitete. Jugendarbeit habe für ihn nach wie vor einen wichtigen Stellenwert. Aktiv ist er noch als Trainer bei der TSG-D-Jugend, bei der er mit etlichen jungen Fußballern mit Migrationshintergrund arbeitet.

Die Verbandsgemeinde sei nach der Ära Bernd Frey „gut aufgestellt“, so Manfred Boffo. Er sei als Beigeordneter „nah an den Problemen“ und wisse, was gut laufe und wo es hake. Als Rathauschef werde er sich einsetzen, dass die Verwaltung noch „selbstständiger arbeitet“, und er werde auch neue Arbeitsmethoden einsetzen. Priorität habe für ihn die Sicherung des Wirtschaftsstandorts. Dazu müssten Mittel und Wege zur Ansiedlung für Firmen mit Zukunftstechnologie gefunden werden.

Wahlkampf mit sozialen Medien

Weitere Schwerpunkte sind für Boffo der Erhalt und die Verschönerung der Sportstätten sowie, dass die Freiwilligen Feuerwehren zeitgemäß ausgestattet werden. Im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung möchte er das Ordnungsamt „stärker“ aufstellen. Im Wahlkampf werde er verstärkt die sozialen Medien nutzen. Noch ist nicht bekannt, ob der FWG-Kandidat von anderen politischen Gruppierungen unterstützt wird.

Im Rückblick unterstützte die FWG bei der Wahl 2011 in einem gemeinsamen Wahlvorschlag den SPD-Mann Bernd Frey. Die CDU hatte keinen Kandidaten aufgestellt. Bei der Wahl 2018 war Frey gemeinsamer Kandidat von SPD und CDU. Für die FWG kandidierte damals erfolglos Markus Fichter.