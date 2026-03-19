In der Grünstadter Fußgängerzone wird es am Samstag ein neues Event geben. Ganz bunt, für Alt und Jung. Die Anregung dazu kam von einer Studentin – unbeabsichtigt.

Eine ganz neue Frühlingsaktion in der Fußgängerzone kündigt Hannah Schumacher, die Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums (WF) Grünstadt, für diesen Samstag an. „Wir wollen farbige Kreide zur Verfügung stellen und die Passanten auffordern, damit auf dem Pflaster zu malen“, erklärt die zweifache Mutter. Nein, sie sei nicht wegen ihrer Kinder auf diese Idee gekommen. Vielmehr habe Katharina Krause sie darauf gebracht – indirekt und ohne es zu ahnen.

Die 20-Jährige hat die St.-Kilian-Straße wiederholt mit bunten Kunstwerken verziert. „Ich habe schon vor ein paar Jahren zusammen mit meinem Bruder und einer Freundin begonnen, große Bilder auf die Straße zu malen“, erzählt die engagierte Grünstadterin, die unter anderem 2023 von sich reden machte, weil sie als Schülerin des Leininger-Gymnasiums einen Kurzgeschichten-Wettbewerb gewonnen hat, und 2025, weil sie Mitglied eines Autorenteams für ein Theaterstück zum 1250-Jahre-Stadtjubiläum war. Die Straßenmalerei sei ein Corona-Projekt gewesen, erläutert sie. „Eine Initialzündung dafür gab es eigentlich nicht. Es war einfach eine schöne Beschäftigung, die mir persönlich viel Freude bereitete“, so Krause.

Kunstwerke kursieren im Internet

Und weil sie jede Menge Spaß daran gefunden hat, führt sie diesen kreativen Zeitvertreib seit etwa zwei Jahren auch allein fort. Mittlerweile seien etwa 26 (vergängliche) Bilder entstanden. Zu den Darstellungen sagt sie: „Es gibt jedes Jahr ein Grundmotiv, an dem sich alle Folgemotive orientieren. Themen waren bisher Superhelden wie Spiderman, Hulk oder Wolverine, Asterix, Disney-Cartoons wie Donald, Goofy oder Dagobert, Figuren der Wickie-Serie, Dschungelbuch-Abbildungen, Pokemons und jetzt zuletzt Winnie-Pooh-Figuren.“ Die Reaktionen der Mitmenschen seien bisher durchweg positiv gewesen, so ihre Erfahrung. „Ich bin von vielen Passanten angesprochen worden“, berichtet die Biochemie-Studentin. Manche Leute hätten auch Fotos gemacht und diese in den Sozialen Medien gepostet.

Katharina Krause hat bereits zahlreiche Straßenbilder gemalt. Foto: Katharina Krause/OHO

Über einen Facebook-Beitrag ist Hannah Schumacher dann gestolpert. Sie sei sofort begeistert gewesen, sagt die WF-Geschäftsführerin, die dann versuchte, Kontakt zu Katharina Krause aufzunehmen. Die Überlegung: Wäre es nicht eine tolle Sache, auch die autofreie Einkaufsmeile mit Gemälden zu verschönern – und zwar mit Gemeinschaftsprojekten der Innenstadtbesucher? Die 37-Jährige möchte die Kreide zunächst an zwei Stationen zur Nutzung anbieten, im Norden und im Süden der Fußgängerzone. Als Thema gibt sie „Frühling“ vor. Die Hauptstraße könnte sich dadurch beleben lassen, so Schumachers Hoffnung. Wenn das Wetter mitspielt, könnte das auch gelingen. Krause versichert, am Samstag vor Ort sein zu wollen und zu schauen, wie es läuft.

Termin

Gemeinsame Pflasterkunst in der Fußgängerzone am Samstag, 21. März, 9 bis 14 Uhr.

